Pesca: Fao, in 2017 173 mln di ton. di prodotti ittici, 7 volte più del 1950

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Nel 2017 la pesca ha fornito 173 milioni di tonnellate di prodotti ittici, 153 milioni per il consumo umano diretto: un aumento sette volte maggiore rispetto al 1950. E' quanto rileva il direttore della Divisione Pesca e Acquacoltura della Fao, Manuel Barange in occasione del Simposio internazionale sulla Sostenibilità della Pesca. I prodotti ittici, rileva Barange, sono tra le derrate alimentari più commercializzate e superano il commercio di alimenti derivati da tutti gli animali terrestri messi insieme. Nel 2017, le esportazioni di prodotti ittici hanno raggiunto la cifra record di 156 miliardi di dollari.

Nel discorso di apertura del simposio, Barange rileva che dal 1960 la popolazione umana cresce dell'1,5% all'anno, mentre il consumo di proteine animali è cresciuto del 2,5% e il consumo di pesce del 3%.

Dalla metà degli anni ‘70, i paesi in via di sviluppo hanno aumentato i loro vantaggi netti derivanti dal pesce da quasi zero a oltre 40 miliardi di dollari all'anno.