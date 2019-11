Rifiuti: Costa, 'disponibili ad affiancare la regione al tavolo tecnico su Cava Alma'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Per il tavolo su Cava Alma convocato presso la Regione come già detto c’è tutta la disponibilità di mettere a disposizione la struttura tecnica del ministero per affiancare gli uffici regionali. È una situazione che grida vendetta, ed è arrivato il momento di risolverla lavorando tutti insieme". Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.