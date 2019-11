Tv: Confalonieri ai 30 anni di Act, lanciato progetto 'anti-pirateria' (2)

(Adnkronos) - Secondo l'associazione, "è necessaria una politica responsabile per le piattaforme online insieme a una serie di misure in grado di generare un ambiente digitale che valorizzi i diritti e consenta l’innovazione. Ciò significa che le piattaforme online dovranno rientrare in un quadro che garantisca accesso ai dati, trasparenza e qualità". Le politiche dell’Ue, spiega Act, "devono garantire le componenti essenziali delle nostre attività - la territorialità e la libertà contrattuale - e attuare misure efficaci per combattere la pirateria, proteggendo i contenuti in modo che l’ecosistema creativo non sia irrimediabilmente danneggiato".