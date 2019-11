Gruppo Colombini: Battista Vacchi nuovo ad

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Il Cda del gruppo Colombini ha nominato all’unanimità Giovanni Battista Vacchi nuovo amministratore delegato, con l’obiettivo di implementare il piano strategico di sviluppo del gruppo. Giovanni Battista Vacchi subentra ad Emanuel Colombini che assume il ruolo di presidente esecutivo, nel segno della continuità gestionale. Lo rende noto il gruppo in un comunicato.

Laurea in Economia e Mba negli Stati Uniti, Giovanni B. Vacchi vanta una importante carriera professionale che lo ha visto al vertice di aziende sia pubbliche (quotate in Italia e all’estero) che private. E’ stato Amministratore Delegato di Zucchi-Bassetti, Grandi Navi Veloci e delle società Americane del Gruppo Ferretti (Yacht). Vacchi ha inoltre maturato significative esperienze nel private equity e in multinazionali della consulenza strategica tra cui EY, The Carlyle Group e Bain & Company.