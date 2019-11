Manovra: Spi, 'bene emendamento Leu su pensioni'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Apprendiamo con favore la presentazione da parte di Leu di un emendamento alla legge di bilancio che estende la 14esima dei pensionati. Era una delle richieste che a gran voce abbiamo avanzato al governo in questi mesi e ribadita sabato scorso in occasione della nostra manifestazione nazionale al Circo Massimo". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti.

"In merito ad un altro emendamento presentato da Leu e da altri gruppi parlamentari sulla non autosufficienza - continua Pedretti - la nostra richiesta resta invece quella di una legge quadro nazionale da incardinare fin da subito e non di una maggiore dotazione finanziaria del fondo già esistente".