Milano: spray al peperoncino in una scuola media, due in ospedale

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - Spray al peperoncino spruzzato all'interno della scuola media Gemelli di Milano, in via Pescarenico, ha mandato in ospedale, in codice giallo, due ragazzini. In tutto, secondo quanto ha riferito l'Areu, sono 35 gli adolescenti che hanno mostrato segni di irritazione. I sanitari sono intervenuti insieme a un'auto medica, un'auto infermieristica e quattro ambulanze. Molti dei ragazzi sono stati medicati sul posto.