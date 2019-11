Sicilia: corruzione, Crocetta rinviato a giudizio

Palermo, 18 nov. (Adnkronos) - L'ex Presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta è stato rinviato a giudizio dal gup di Palermo Claudia Rosini, con l'accusa di corruzione, nell'ambito dell'inchiesta sull'armatore Vittorio Morace. Il giudice si è dichiarato incompetente per territorio per gli altri imputati tra cui l'ex sottosegretario Simona Vicari, anche lei indagata per corruzione. Così il procedimento su 'Ustica Lines' si sposta adesso a Trapani.