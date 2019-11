Appalti: Corradino, 'serve approccio costruttivo per migliorare applicazione norme' (2)

(Adnkronos) - Sicuramente, aggiunge Corradino, "siamo in una situazione di difficoltà normativa e ci sono una serie di problemi ma non dobbiamo negare, guardando ai numeri, che sono quelli dell'Anac, della Camera e del Cresme, ad esempio, che il numero degli appalti negli ultimi anni è cresciuto in modo considerevole rispetto al crollo degli anni precedenti. L'economia sta provando a ripartire, i numeri ci dicono così. Dal 2014 il numero delle gare di appalti non è mai stato così alto dal 2014. Le difficoltà ci sono. Dobbiamo superarle e accompagnare sia le imprese che le amministrazioni", sottolinea ancora. "Sicuramente - aggiunge - c'è da migliorare la parte esecutiva, il passaggio ai cantieri. Abbiamo la possibilità e gli strumenti per superare questi problemi burocratici e i ritardi che esistono".

La presentazione del volume di Corradino mercoledì a Palazzo della Cooperazione a Roma (ore 10.30), spiega l'autore, "sarà l'occasione di un confronto e di analisi per provare ad iniziare questo percorso che inizia appunto con la stesura del regolamento. Con questo confronto al quale parteciperanno il presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi, Massimo Stronati; il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, Raffaele Cantone, già presidente dell'Anac, il professore di La Sapienza Marcello Clarich; il procuratore regionale della Corte dei Conti presso la regione Valle d'Aosta, Massimiliano Atelli e il presidente di Confcooperative Nazionale, Maurizio Gardini".