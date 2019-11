Appalti: Corradino, 'serve approccio costruttivo per migliorare applicazione norme'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Aiutare le amministrazioni e le imprese per favorire uno sviluppo delle opere pubbliche". E' questo l'obiettivo del volume 'Gli appalti pubblici dopo la legge Sblocca Cantieri' (Franco Angelici Edizioni) di Michele Corradino, presidente di Sezione del Consiglio di Stato e componente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). "Reti elettrosaldate e i tombini di ferro che sono rappresentati nella copertina dl libro - sottolinea all'Adnkronos, Michele Corradino - simboleggiano la volontà di costruire e non di criticare il sistema. Di fronte alle mille difficoltà che questa nuova normativa continua a creare il mio obiettivo è quello di aiutare l'amministrazione e le imprese. Quindi non c'è un approccio critico ad un tema che negli anni è stato oggetto di continue revisioni ma bensì un approccio costruttivo alla materia".

L'obiettivo, quindi, aggiunge Corradino, "è quello di cercare di interpretare e capire meglio la normativa e provare a migliorarla in un percorso che ci deve portare alla costruzione di opere pubbliche. L'obiettivo è trovare eventuali spazi per ulteriori modifiche in fase regolamentare", spiega ancora Corradini che tra l'altro parteciperà alla Commissione di 13 esperti guidata da Raffaele Greco, nominata dal ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, che avrà il compito di limare la bozza sul nuovo regolamento unico degli appalti elaborata dai tecnici di Porta Pia e di proporre un nuovo testo entro il 15 dicembre.

La Commissione, spiega Corradino, che avrà il compito di calare il regolamento nella realtà del mercato, evitando i rischi di rigetto che spesso si accompagnano alle soluzioni calate dall’alto, "cercherà con un approccio costruttivo di interpretare al meglio la nuova normativa e di contribuire a rendere il regolamento fluido, aiutando le imprese e l'amministrazione, e permettendo così di sbloccare il Paese".