Venezia: da Camera Commercio 500 mila euro per le imprese danneggiate

Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - La Camera di Commercio di Venezia Rovigo stanzia 500.000 euro di risorse a favore delle imprese di tutto il litorale che va dal Tagliamento al Delta del Po e della città di Venezia duramente provate dall’alta marea che ha investito il territorio negli ultimi giorni. La Giunta camerale, riunita oggi a Marghera, dopo avere deliberato la misura straordinaria, si è riservata di verificare e stanziare ulteriori risorse più avanti, non appena vi sarà una quantificazione precisa dei danni subiti dalle imprese, attraverso il supporto delle categorie economiche.

“Le nostre imprese e i nostri imprenditori non vanno lasciati soli. Le piccole botteghe detentrici del saper fare e della tradizione artigiana, mai come in questo momento vanno aiutate a risollevarsi - dichiara Giuseppe Fedalto, presidente Camera di Commercio di Venezia Rovigo - Per questo l’attenzione non deve calare, passati i giorni di tempesta, ma dovremo lavorare tutti in maniera sinergica istituzioni e categorie economiche, per aiutare un territorio e una città fragile come Venezia che non va lasciata sola.”. Le modalità di erogazione dei contributi, verranno rese note nella prossima riunione di Giunta.