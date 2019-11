Vaccini: al via campagna antinfluenzale Asp Catania (2)

(Adnkronos) - Nel fine settimana dal 22 al 24 novembre, presso il centro commerciale 'Le Zagare', sarà attivo un info point presso il quale il personale del Servizio di Epidemiologia dell'Asp fornirà dettagliate informazioni sulla campagna per la vaccinazione antinfluenzale. Infine, nel terzo e nel quarto fine settimana di novembre (23-24 novembre e 30 novembre-1 dicembre, dalle 9.30 alle 14.30), in piazza Stesicoro sarà allestito un gazebo dove, oltre a ricevere informazioni sulla vaccinazione, i cittadini potranno ricevere anche il vaccino. La campagna per la vaccinazione antinfluenzale si concluderà il 29 febbraio 2020.