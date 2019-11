Vaccini: al via campagna antinfluenzale Asp Catania

Palermo, 18 nov. (Adnkronos) - Dodici giorni per promuovere la vaccinazione antinfluenzale. Dal 20 novembre all’1 dicembre, nelle piazze di Catania, gli operatori dell’Azienda sanitaria catanese incontreranno i cittadini per sensibilizzarli sull’importanza della vaccinazione e per promuovere la campagna comunicativa realizzata dall’assessorato regionale alla Salute e dal Dasoe, con locandine, brochure, roll up, cartellonistica.

L’intero programma prevede tre grandi iniziative. La prima, in ordine di tempo, sarà l’Autobus della salute che rientra nella cornice del protocollo d’intesa tra Comune di Catania e Asp. Dal 20 novembre l’Autobus sosterà in sei piazze della città - dalle 9 alle 13 - con l’obiettivo di richiamare l’attenzione della cittadinanza sulla cultura della prevenzione, somministrare vaccini e prenotare screening oncologici.