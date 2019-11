Bper: Cimbri, 'da Unipol supporto ipotesi consolidamento'**

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - Unipol, da azionista di Bper, ne sosterrà il futuro eventuale consolidamento. Lo ha detto il Ceo di Unipol, Carlo Cimbri, all’insurance summit del Sole 24 Ore, a Milano. "Sarà il management - dice Cimbri - a individuare le strade migliori, capaci di creare valore per gli azionisti, noi come azionisti di Bper non potremo che supportare e sostenere ipotesi che creino valore e accrescano le dimensioni dell'istituto". Unipol oggi è vicina al 20% del capitale della banca.