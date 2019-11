Energia: Benamati (Pd), 'governo garantisca operatività trasparente ed efficace a Gse'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Il 12 ottobre 2018 l’Assemblea dei soci del Gse ha nominato il nuovo vertice, con Francesco Vetrò presidente e Roberto Moneta, ad della società. Lo scorso 8 aprile, con la definizione del Piano Energia e Clima al 2030 il Cda del Gse ha approvato la nascita di una nuova struttura interna, reputata necessaria 'per essere in grado di cogliere la sfida e l’opportunità di supportare al meglio il Paese nell’ambizioso percorso che si appresta a intraprendere'. Le nomine sono state considerate illegittime dalla magistratura contabile sotto vari aspetti: in particolare su Novelli per alcuni profili di incompatibilità legati al suo incarico nella segretaria tecnica del ministero dello Sviluppo alla direzione generale per il mercato elettrico per quasi otto anni. Quali azioni intenda intraprendere il Governo per assicurare che la governance della Gse, che gestisce oltre 14 miliardi di euro di incentivi alle fonti rinnovabili sia in grado di operare con trasparenza ed efficienza?". E' quanto chiede al ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, l’interrogazione presentata dal deputato dem Gianluca Benamati, vice presidente Commissione Attività Produttive alla Camera.

Tutto il settore legato alle energie rinnovabili, aggiunge Gianluca Benamati, "è estremamente preoccupato di questa situazione tanto che in una nota congiunta Anev, Associazione nazionale energia del vento, e Coordinamento Free, Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica hanno dichiarato che ‘senza voler entrare nel merito delle procedure utilizzate o delle persone scelte, la situazione creatasi è di assoluta criticità per il settore delle rinnovabili e dell’efficienza che, come noto, attende da anni i provvedimenti necessari a poter realizzare nuovi investimenti e a far funzionare efficientemente quelli già realizzati’ e che ‘è indispensabile che la struttura tutta, vertici, funzionari e dipendenti tutti, lavori in maniera compatta così da poter fornire risposte univoche e certe agli operatori’".