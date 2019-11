Manovra: emendamento Iv, norma 'Notre Dame' per Venezia, sconto 50% donazioni**

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Arriva l'emendamento 'Notre Dame' per Venezia, che prevede una defiscalizzazione del 50% per tutte le donazioni libere, fino a 96.000 euro. L'emendamento è contenuto nel pacchetto di circa 230 proposte di modifica, presentate da Italia viva al ddl bilancio in commissione Senato del Senato.