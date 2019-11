Sicilia: Musumeci, 'isole minori? Non può esserci alibi per nessuno'

Palermo, 18 nov. (Adnkronos) - "Non può esserci alibi per nessuno perché c'è una richiesta di cose essenziali". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci durante la prima parte dell'incontro fra governo regionale e sindaci delle isole minori siciliane svoltosi questa mattina a Palazzo d'Orleans. Un confronto, durato circa tre ore e che proseguirà nel pomeriggio, voluto dal governatore con l'obiettivo di avviare un 'Piano integrato' di interventi per il sostegno e lo sviluppo socio-economico delle isole minori sulla scorta delle segnalazioni di chi quei territori li amministra: dalle infrastrutture portuali all'edilizia scolastica, dalla mobilità interna ai servizi sanitari, dall'approvvigionamento idrico ai piani di protezione civile e, naturalmente, le strutture turistico-ricettive.

Presenti i sindaci di Ustica (Salvatore Militello), di Lipari (Marco Giorgianni), di Santa Maria Salina (Domenico Arabia), di Malfa (Clara Rametta), di Pantelleria (Vincenzo Campo), di Favignana (Giuseppe Pagoto) e di Lampedusa e Linosa (Salvatore Martello). "Questa - ha spiegato il presidente - è una giornata di lavoro e, senza dubbio, rappresenta la strada migliore per potere avere un quadro generale delle cose da realizzare, alcune a breve e altre a media scadenza, per dare ai cittadini che abitano lì gli stessi servizi e e gli stessi beni di cui usufruiscono coloro che vivono nell'isola maggiore. Ci sono problemi che si trascinano perfino da 50 anni e ai quali va trovata soluzione, al più presto o, comunque, entro i prossimi tre anni di questa legislatura".