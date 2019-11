Imprese: imprenditori in deserto Dubai con financial coach Alfio Bardolla

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Passare due notti e due giorni sulle sabbie del deserto Empty Quarter negli Emirati Arabi Uniti per vivere un’esperienza fuori dall’ordinario. Sembra lo slogan di un’agenzia di viaggi d’avventura dedicata agli amanti del pericolo e dell’esplorazione ed invece è uno degli appuntamenti dedicati ad imprenditori e professionisti attivi nel mondo del business. Ad organizzare questo 'viaggio' denominato Mastermind/Desert Experience è il financial coach Alfio Bardolla.

Lo scopo? Lavorare sulla resilienza, imparare ad andare oltre gli ostacoli e superare i propri limiti. E’ stato uno degli irripetibili appuntamenti legati al Mastermind della Alfio Bardolla Training Group. Esatto, perché la Desert Experience non si ripeterà più, restando un’esperienza unica nel suo genere. Il Mastermind è un corso dedicato a chi ha aderito al programma Lifetime della società, un programma di formazione a vita, e consente di vivere un’avventura straordinaria nella quale investitori e imprenditori di alto livello possono vivere esperienze uniche per imparare a lavorare su se stessi e migliorarsi sia nella vita privata sia in quella professionale.

"Ogni Mastermind è diverso e le esperienze e le destinazioni cambiano di volta in volta. Solo per fare degli esempi, in passato abbiamo lavorato sulla Leadership, tramite esercizi equestri a Grotta Giusti, con Oscar Farinetti come ospite, abbiamo approfondito il lavoro di squadra con una Regata a Santorini e lavorato sulla propria psicologia con la famosa autrice e terapista internazionale Marisa Peer. In questo caso la Desert Experience - sottolinea Alfio Bardolla - ci ha permesso di comprendere il parallelismo tra business e avventura, gestire lo stress per migliorare le prestazioni fisiche e mentali, gestire la privazione del sonno, sviluppare la fiducia nel leader di un gruppo per riuscire a sopravvivere. È un tipo di formazione inedita che è in grado di far emergere il potenziale professionale di ogni individuo, creando professionisti che non conoscono la parola ‘limite’".