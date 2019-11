Maltempo: Veneto, domani Zaia fa il punto sull'emergenza in regione

Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - Tema duplice domani martedì 19 novembre per l’incontro del presidente Zaia con gli operatori dell’informazione, a palazzo Balbi: alle ore 11 il presidente Zaia e l’assessore alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin, in occasione della Giornata mondiale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, faranno il punto di dieci anni di interventi in Veneto e sulla nuova campagna di informazione e sensibilizzazione “Io non sono sola”.

Alle ore 11.20 il presidente Zaia, insieme all’assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin e al direttore dell’area tutela Ambiente e Territorio della Regione, Nicola Dell’Acqua, farà il punto sull’emergenza maltempo che ha colpito il Veneto, sul conta dei danni subiti in particolare dalla montagna e dalle coste venete e sugli interventi predisposti.