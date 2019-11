Conad-Auchan: Antitrust avvia istruttoria su acquisizione punti vendita

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - L'Antitrust avvia un'istruttoria sull'acquisizione di Auchan da parte di Conad tramite la società Bdc Italia considerando che "l'operazione in esame sia suscettibile di determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati dell’approvvigionamento, nonché in una pluralità di mercati locali della vendita al dettaglio della Gdo, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui medesimi mercati". E' quanto si legge nel bollettino pubblicato oggi dall'Autorità. L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di Bdc, società veicolo appositamente costituita e controllata da Conad, dell’intero capitale sociale di Auchan al fine del trasferimento, in tutto o in parte, dei punti di vendita acquisiti alle Cooperative socie.

L'Antitrust ha deliberato anche "la fissazione del termine di 10 giorni, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato".

Il procedimento deve concludersi entro 45 giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento.