Venezia: Comune Padova, supporto ad associazioni in aiuto abitanti

Padova, 18 nov. (Adnkronos) - Molte associazioni stanno chiedendo di poter dare una mano per aiutare gli abitanti di Venezia invasa dall'acqua alta di questi giorni. Il Comune di Padova, entro le proprie possibilità, è disponibile a offrire supporto alle associazioni interessate ad azioni in tal senso, che possono inviare eventuali disponibilità all'ufficio associazioni, scrivendo all'indirizzo e-mail associazioni@comune.padova.it .

“Non avevo dubbi sulla disponibilità dei nostri volontari, - commenta il sindaco Sergio Giordani - che non a caso hanno guadagnato alla città il riconoscimento di Capitale Europea del Volontariato 2020. Anche in questo frangente decisamente drammatico e complesso per gli abitanti di Venezia i nostri concittadini alle parole preferiscono fatti e si rimboccano concretamente le maniche per aiutare a superare questa emergenza, i cui effetti dureranno ancora per parecchi giorni”.