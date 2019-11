Venezia: Università Cà Foscari riapre oggi, danni per 300- 400 mila euro (2)

(Adnkronos) - Ca’ Foscari, in questo momento di emergenza, ha pensato che fosse importante rendersi parte attiva per sostenere le istituzioni e gli abitanti della città. Per questo ha lanciato una campagna di raccolta fondi - 'Emergenza Venezia'. In meno di 3 giorni sono stati raccolti 29.985,89 euro.

Anche l’isola di San Servolo, sede del Collegio Internazionale, nei giorni scorsi ha subito purtroppo importanti danni e su iniziativa di un gruppo di studentesse e studenti che lo frequentano è nata la campagna SOS Collegio Internazionale per sostenere la riparazione dei danni subiti. Qui sono già stati raccolti 4.685 euro.

Il Rettore dell'Università Ca' Foscari Venezia Michele Bugliesi sottolinea: "Sono state giornate di profonda amarezza per Venezia e per i suoi cittadini duramente colpiti dagli eventi di marea. A titolo personale e a nome di tutta la comunità di Ca' Foscari esprimo tutta la mia vicinanza a coloro che in questo momento sono in difficoltà e hanno subito danni alle proprie attività e abitazioni. Anche le nostre sedi sono state danneggiate. In alcuni casi in modo importante, e le attività didattiche e scientifiche sono state sospese in tutto il centro storico". "Ringrazio tutto il personale dell'Ateneo che, pur nelle grandi difficoltà, ha collaborato ed è ancora impegnato per far sì che l'Ateneo riprenda regolarmente le proprie funzioni. L'emergenza di questi giorni evidenzia una volta di più lo stato di difficoltà in cui Venezia vive, e l'urgenza di un intervento finalmente incisivo da parte delle istituzioni dello stato, al fine di dare prospettive concrete di sostenibilità alla città, ai suoi abitanti e a tutte le persone e gli enti che la animano", conclude.