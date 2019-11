Roma: Zingaretti, 'a Genzano atto meschino e vigliacco'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Un atto vergognoso, di questo si tratta. Infangare la memoria di chi si è sacrificato per la nostra libertà lo trovo davvero meschino e vigliacco. Lotteremo, ogni giorno e in ogni strada, per un paese libero, democratico e soprattutto antifascista". Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti, commentando quanto avvenuto a Genzano, con svastiche disegnate con vernice spray sul muro dove è posta la targa ai caduti antifascisti.

"Solidarietà al Comune di Genzano - conclude il segretario dem - le scritte si cancellano, restano fortunatamente le imprese di donne e uomini che morirono per un disegno più grande chiamato Repubblica. Siamo con voi".