Sicilia: sindaco Lampedusa, 'legge speciale per isole minori'

Palermo, 18 nov. (Adnkronos) - Una legge speciale per le isole minori siciliane. E' questa, secondo il sindaco di Lampedusa Totò Martello, una possibile strada per dare soluzione ai problemi e disagi connessi con le caratteristiche delle isole minori della Sicilia. "Non possiamo essere considerati come il resto dell'isola" dice il primo cittadino parlando con i giornalisti a margine dell'incontro organizzato a Palazzo d'Orleans, proprio sulle isole minori, dal presidente della Regione Nello Musumeci.

"Chiediamo interventi sulla portualità, sulla spazzatura, sui trasporti, sugli impianti di depurazione. Solo per dirne alcuni - sottolinea Martello - Le isole purtroppo hanno caratteristiche particolari e se questi problemi non vengono affrontati i cittadini ne soffrono in maniera seria".