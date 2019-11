Maltempo: Veneto, frane nel bellunese (2)

(Adnkronos) - Cinque situazioni critiche per smottamenti in territorio di Santo Stefano di Cadore. In località Campolongo si registra una frana a ridosso fienile e lo smottamento di vie guide alpine; infine, già sgomberata una frana in località Cunettone. A Santo Stefano di Cadore in località Tarigole l’esondazione di rii minori con trasporto terra e sassi ha coinvolto un campeggio; colpita inoltre la sponda del Rio Mauria, in area solo forestale.

Uno smottamento si registra a San Nicolò Comelico in località Costa si è verificato uno smottamento su strada provinciale e a San Pietro di Cadore una frana ha coinvolto la strada dal capoluogo alla località Costalta. Infine, una segnalazione in provincia di Vicenza, a Colceresa (Mason) dove si registra una frana in località Barco.