Venezia: la città stremata si affida ancora alla Madonna della Salute

Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - In una Venezia flagellata e così duramente provata, in tutte le sue componenti, dall’emergenza acqua alta di questi giorni si sta per riproporre l’importante e sentito appuntamento annuale della Madonna della Salute con cui l’intera città intende rinnovare l’antichissimo “voto”. La tradizionale festa veneziana - da sempre accompagnata da una forte partecipazione popolare - risale infatti a quasi quattro secoli fa, nel 1630, quando la Repubblica Serenissima fece voto di erigere una nuova chiesa - intitolata a “S. Maria della Salute” e affidata per la costruzione al Longhena - a conclusione della terribile pestilenza che minacciava di distruggere la città lagunare.

L’apertura ufficiale e la benedizione del ponte votivo sul Canal Grande è fissata per domani alle ore 14.30, presso il traghetto di S. Maria del Giglio e alla presenza del sindaco, Luigi Brugnaro delle autorità cittadine e del Patriarca, Francesco Moraglia.

Il Patriarca Francesco Moraglia presiederà la Messa solenne di giovedì 21 novembre, alle ore 10, nella Basilica della Salute a Venezia e guiderà, inoltre, il pellegrinaggio diocesano dei giovani in programma la sera della vigilia (mercoledì 20 novembre), a partire dalle ore 18.15 con ritrovo in Piazza San Marco per incamminarsi poi verso la basilica della Salute.