Venezia: presidente municipalità Burano, 'aiuti per mettere in sicurezza le case'

Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - "Da Burano si leva un grido di dolore. L’acqua è entrata nelle case. E nelle case la zona giorno è quasi sempre al piano terra. E la zona giorno ha ospitato l’acqua della laguna, che entrava dalle porte e filtrava dai muri. Quasi tutti hanno salvato gli elettrodomestici, ma il resto? Brugnaro e Zaia hanno fatto passerella, ma non hanno risposto alla domanda esplicita degli isolani. Da quando i fondi della legge speciale sono stati incanalati al Consorzio e al Mose si sono interrotte le creazioni delle vasche che, oggi, hanno salvato qualche isolato. Occorre quindi, per realtà come questa, ripristinare quegli aiuti che permettano di mettere in sicurezza le case e a nulla serve il regalo di un frigorifero nuovo". La pressante richiesta viene da Giovanni Andrea Martini, Presidente della Municipalità di Venezia, Murano e Burano.