Sanità: concorso infermieri in Sicilia, termini riaperti per neo laureati

Palermo, 18 nov. (Adnkronos) - Il concorso per reclutare nuovi infermieri in Sicilia sarà riaperto in modo da consentire la partecipazione anche dei neo laureati in Scienze infermieristiche. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza durante il suo intervento, a Scicli (Ragusa), alla riunione del coordinamento regionale del sindacato Nursind Sicilia.

"Mi ritengo soddisfatto dell’incontro avuto con l’assessore Razza – ha spiegato il coordinatore regionale Nursind Claudio Trovato - per le tematiche trattate e le discussioni tecniche avute". L’assessore ha rassicurato sulla volontà di intervenire per far fronte alla carenza di personale sanitario e per accelerare i tempi alle acquisizioni di personale con la mobilità ed i concorsi. Per quanto riguarda il concorso per infermieri le domande presentate per i due bacini dell’Isola sono state circa 10mila, mentre per la mobilità sono tra 1.700 e 2 mila. Razza ha dato mandato per concedere un’estensione dei termini solo per la parte concorsuale dell’avviso, per consentire la partecipazione anche agli studenti neo laureati che rischiavano di rimanere fuori.