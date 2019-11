Venezia: trattoria Zanze XVI lancia, 'regala una cena per aiutare la città'

Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - Una cena per aiutare Venezia a risollevarsi dopo la devastazione provocata dall’acqua alta nella scorsa settimana. È l’iniziativa di Zanze XVI, trattoria di fondamenta dei Tolentini che in questi giorni, come moltissime altre attività commerciali lagunari, è stata messa in ginocchio dalle numerose alte maree eccezionali, tra tutte quella della notte tra il 12 e il 13 novembre che ha toccato quota 187 centimetri. Per cercare di ripartire, ma soprattutto per dare un contributo concreto alla città in questo momento di estrema difficoltà, il ristorante veneziano ha ora lanciato un’originale iniziativa solidale. Prenotando una cena gourmet online sul sito zanze.it il 10% del conto verrà poi donato alla raccolta fondi lanciata da La7 e Corriere della Sera 'Un aiuto subito per Venezia' il cui Iban è IT 23 G 03069 09606 100000169236.

"Nei momenti più difficili bisogna rialzarsi, rimboccarsi le maniche e aiutarsi a vicenda - commenta Nicola Possagnolo, direttore di Zanze XVI - I veneziani in questi giorni stanno dando grande prova di attaccamento alla propria città dimostrandosi ancora una volta una comunità molto coesa. Ma purtroppo la strada da fare è ancora molta per tornare alla normalità. È stato stimato più di un miliardo di danni, molte attività non riapriranno e non credo siano sufficienti i venti milioni messi a disposizione dal governo: dobbiamo agire subito perché non possiamo aspettare i tempi della burocrazia. Noi di Zanze XVI, nel nostro piccolo, proviamo a dare una mano destinando una parte dei nostri incassi per una rapida rinascita della nostra amata città".