Ex Ilva: Meloni, 'questione è come competere con cinesi'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "La grande questione è non aver affrontato da parte dei governi di questi anni il tema della sfida siderurgica in Europa. Non si può non vedere che nel 2018 la Cina ha quadruplicato le proprie esportazioni di acciaio in Europa, significa che l'Europa è invasa da acciaio cinese a basso costo. Se l'Europa è invasa da acciaio cinese a basso costo la produzione di Ilva, che è una produzione di acciaio di qualità ma non a basso costo, può reggere?" Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Unomattina'.

"Questa domanda -ha aggiunto- non se l'è mai fatta nessuno e noi non possiamo aspettarci che le cose accadano da sè, bisognava affrontare la questione del siderurgico in Europa, cercando di capire quale dovesse essere lo sviluppo dell'Ilva di Taranto. E lo dico a maggior ragione oggi che si parla di nazionalizzazione. Se si pensa di mettere risorse pubbliche nell'Ilva per salvare posti di lavoro, per salvare un'azienda importantissima italiana, in ogni caso -ha concluso Meloni- bisogna rispondere alla domanda se noi possiamo competere sulla produzione dell'acciaio con i cinesi e se non possiamo competere che cosa deve produrre Ilva. Questa è un risposta che non so dare perchè non sono un esperta di siderurgico, però questa è la domanda".