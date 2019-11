Regionali: Gallo (M5S), 'costruire seriamente governo con centrosinistra'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "La vera novità è il governo del M5S insieme al centrosinistra al governo delle Regioni. Questo può costituire il vero elemento di rottura che va costruito seriamente e non improvvisando, perché la novità in questa fase storica deve essere una rigenerazione e un rinnovamento vero dei soggetti politici esistenti, capaci di aprirsi alle nuove organizzazioni civiche e sociali sul territorio". Lo scrive in un post su Facebook Luigi Gallo, deputato M5S e presidente della commissione Cultura della Camera.

"Abbiamo il dovere -aggiunge- di riavvicinare tante persone e incamerare nuove energie per il Paese. E visto che siamo stati votati da 11 milioni di voti in Parlamento non possiamo arroccarci su posizioni strettamente identitarie e velleitarie senza pensare a quanto sia importante completare i processi di governo, anche regionali. Un governo regionale capitanato da Movimento 5 Stelle e centrosinistra insieme in tutte le Regioni sarebbe la vera novità di questo momento e come effetto collaterale fermerebbe l'avanzata delle destre. Può mai il centrodestra che governa da tempo le Regioni rappresentare la novità in questo Paese, lo stesso centrodestra che ci ha già regalato Galan, Formigoni condannati per corruzione o Maroni della Lega condannato in appello per gli appalti su Expo?".

"Bisogna avere una visione politica -conclude Gallo- e Beppe Grillo ha chiaramente detto di stare dalla parte dell'entusiasmo e di chi non si rinchiude nei propri egoismi e individualismi, perché se troppi politici soffiano su questi sentimenti, non potrà che vincere il più egoista e individualista che oggi c’è sulla scena politica".