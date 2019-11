Governo: Cesa, 'Taranto non può morire e Venzia non può scomparire'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Ci battiamo sempre contro tutti i nemici del benessere degli italiani e del loro futuro. Taranto non può morire come Venezia non può scomparire. Il Movimento che professava la decrescita felice e i no incondizionati alle grandi opere sta cominciando a capire di cosa è fatto il tessuto economico del Paese e dell’importanza delle opere strategiche sia infrastrutturali che industriali". Lo afferma il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa.

"Gli Altoforni di Taranto -aggiunge- non vanno spenti così come il Mose va completato. Nessuno dimentichi la battaglia portata avanti dal M5S contro l’alta velocità; una delle più importanti infrastrutture del Paese realizzata dal governo Berlusconi. Ora nessuno più parla della Torino-Lione perché è stata presa l’unica decisione possibile; quella di andare avanti. Bisogna creare opportunità di lavoro e far vedere all’Europa che il nostro è un Paese che guarda al futuro e non è avviluppato su sé stesso in politiche assistenziali che non sortiscono alcun effetto se non quello di far lievitare ancora il debito pubblico".