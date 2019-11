Più Europa: assemblea approva mozione, allargare campo europeista

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Avviare un percorso di iniziativa comune per allargare il campo europeista, liberaldemocratico e riformatore, a partire dalle forze che si pongono all’opposizione di questo governo, e in primo luogo da 'Siamo Europei', con l’obiettivo di costruire un’offerta politica-elettorale comune in vista delle prossime tornate elettorali: in primo luogo le prossime elezioni regionali e poi le sempre più probabili elezioni politiche anticipate. E’ quanto prevede la mozione generale approvata a larga maggioranza dall’assemblea di Più Europa.

La mozione prevede inoltre “l’identificazione di iniziative politiche, che possano coinvolgere anche le strutture territoriali dei diversi soggetti, al fine di estendere i temi dell'agenda liberal-democratica ed europeista in una chiave di alternativa tanto all'inefficienza strutturale dell'attuale governo quanto alla falsa e rovinosa proposta sovranista e statalista dell'opposizione di destra; l’individuazione, in particolare, di iniziative volte alla promozione dello sviluppo sostenibile, della mobilità sociale, dell’equità inter-generazionale e dei diritti e delle libertà civili, per cementare la collaborazione tra attuali e futuri membri dell'alleanza politico-elettorale”.