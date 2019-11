Venezia: Fontana, 'quereliamo docente Ferrara per accuse a veneti'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - La Liga Veneta, riferisce un comunicato, ha dato mandato ai propri legali di querelare il professor Gianfranco Franz, dell'università di Ferrara, che in un post apparso sul proprio profilo nelle scorse ore ha scritto di non provare "nessuna compassione per Venezia o per i veneti", accusando il Veneto di essere "la regione con la più alta evasione fiscale" e la Lega, che, è scritto, "governa da 30 anni, rubando o permettendo la corruzione".

"Parole gravissime e inaccettabili -dice il deputato Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega e commissario della Liga Veneta-. Quanto compare su quel post è un misto di falsità e offese gratuite nei confronti della Lega, di tutti i veneti e soprattutto dei veneziani, che stanno vivendo un momento difficile e un'emergenza che ha causato anche delle vittime. Per questo abbiamo ritenuto di portare il caso all'attenzione dei legali. Il 'professore' sarà chiamato a rispondere di quanto scritto nelle sedi opportune. Noi rinnoviamo la nostra vicinanza ai veneziani, ai familiari delle vittime e a tutti gli italiani che hanno subito danni e conseguenze per il maltempo in questi giorni".