Ex Ilva: Gelmini, 'tante chiacchiere ma nessuna iniziativa'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Sull’ex Ilva stiamo sentendo tante chiacchiere, ma non c’è in campo alcuna iniziativa per risolvere questa drammatica crisi. Il governo è un fantasma e la maggioranza in Parlamento stoppa l’iniziativa di Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale. Dilettanti allo sbaraglio!". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.