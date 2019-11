Ex Ilva: Salvini, 'governo non si rivolga ad avvocati ma risolva problema'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Se un governo di un Paese come l'Italia pensa di risolvere i problemi delle imprese per vie legali, andando in giro per i tribunali di mezza Italia, abbiamo persone pericolose ed incapaci al governo. Lo hanno capito i tarantini, i sindacati, gli imprenditori, i camionisti, gli operai". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, a proposito della situazione dell'ex Ilva.

"Riconoscete l'errore fatto, tornate indietro, non si faccia battaglia politica sulla pelle di queste decine di migliaia di lavoratori -ha aggiunto il leader leghista- in modo tale da riportare l'impresa al tavolo. Se invece qualcuno pensa di risolverla per avvocati... C'è un presidente del Consiglio che sarebbe pagato per risolvere i problemi non per dire bellamente non so come uscirne, datemi una mano, mandatemi una mail, compro una vocale, l'aiutino da casa con il telefono. Se non sei in grado di fare il presidente del Consiglio fai altro".

"Sottoscrivo parola per parola -ha concluso Salvini- la supplica del presidente degli industriali italiani: il governo riconosca l'errore, reintroduca garanzie, tutele e scudo e l'Ilva torna a lavorare e gli operai tornano ad avere un futuro. Se invece abbiamo un governo che per pregiudizio fa scappare le imprese, questo Paese rischia di entrare in difficoltà ancora maggiore".