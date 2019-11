Ex Ilva: Gasparri, 'M5S abolisce lavoro non povertà'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “L’iniziativa della magistratura milanese sulla ex Ilva segna il fallimento degli ultimi governi. I grillini sono degli unni devastatori, guidati da nullità come la Lezzi, che scatena il caos solo perché cacciata dal governo dove era incredibilmente entrata. Ma che dire del Pd, che con l’allora suo Calenda ha individuato la Arcelor Mittal oggi in fuga? Per quanto incoraggiata dalla cancellazione della clausola penale per opera di Di Maio, Renzi e Zingaretti. Un orrore che cancella lavoro e futuro, l’1,4% del pil italiano". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Gli impianti -aggiunge- non devono essere spenti. Il piano della celebre distruggi lavoro Morselli va stracciato. Ma occorre una vigorosa iniziativa politica. Le cause annunciate dalle Procure dureranno decenni. Segnale importante, ma si illude chi pensa in soluzioni lampo in tribunale. Cacciare i grillini è la prima urgenza. Questi irresponsabili ignoranti guidati dal nulla Di Maio e ispirati dal condannato per omicidio Grillo annunciarono dal balcone di palazzo Chigi l’abolizione della povertà. Invece hanno abolito il lavoro e moltiplicato i poveri".