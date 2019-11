Pole Quartararo davanti a Marquez

Valencia, 16 nov. (Adnkronos) - Fabio Quartararo conquista la pole position nel Gp di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale di MotoGp che si corre domani sul circuito Ricardo Tormo.

Il francese della Petronas Yamaha SRT chiude in 1'29"978 davanti al campione del mondo Marc Marquez, Honda, +0"032, terzo l'australiano della Pramac Racing Ducati, Jack Miller, +0"108.

Seconda fila per lo spagnolo Maverick Vinales, Yamaha, +0"200, quinto l'italiano Fabio Morbidelli, Petronas Yamaha Srt, +0"471, sesto Andrea Dovizioso, Ducati, +0"533. Dodicesimo tempo per il 9 volte iridato Valentino Rossi, Yamaha, +0"976.

"È stata una pole meravigliosa" ha detto Quartararo. "È sempre stato un circuito difficile per me anche con la Moto2. Ieri non ero soddisfatto. Oggi è andata molto meglio anche in FP4. Sono moto contento della sesta pole della stagione. Domani sarà una gara difficile dobbiamo provare a stare avanti".