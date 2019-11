Fi: Bernini, 'intervista Berlusconi manifesto di coerenza'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "L’intervista del Presidente Berlusconi uscita stamani sul Foglio è un lucido manifesto di coerenza politica, uno sguardo pragmatico e lungimirante sulla situazione in cui versa l’Italia, sulla deriva in cui il governo delle cinque sinistre – giustizialista e anti-industriale - sta portando il Paese, e sulla rotta che il centrodestra ha il dovere di seguire per tornare al governo". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

"Esemplare, in questo senso, la distinzione tra le ragioni del sovranismo e i rischi dei nazionalismi anacronistico che riporterebbero indietro la storia d’Europa. Il ruolo di Forza Italia resta dunque fondamentale per dare un baricentro riformatore alla coalizione e recuperare così gli elettori delusi. E’ un programma chiaro, forte e impegnativo, in linea con la nostra storia e quindi alternativo a tutte le sinistre. Berlusconi oggi ha tolto ogni alibi a chi sostiene che Forza Italia è succube della destra".