Mafia: depistaggio Borsellino, svelati i verbali inediti delle trascrizioni Scarantino con i pm (3)

(Adnkronos) - In una delle scorse udienze del processo sul depistaggio, un poliziotto, Giampiero Valenti, aveva rivelato di avere avuto l’ordine di bloccare le intercettazioni di Scarantino. “Mi ordinarono di interrompere la registrazione di Scarantino perché il collaboratore doveva parlare con i magistrati”, aveva detto. E la scorsa settimana un altro teste, Angelo Tedesco ha cambiato versione rispetto al passato. Nel maggio 2016, deponendo al processo Borsellino quater, aveva negato di avere mai fatto un sopralluogo con l'ex pentito Vincenzo Scarantino rispondendo con un secco “no” al pm Stefano Luciani.

La scorsa settimana invece ha detto: “Sì, mi sono ricordato che nel 1994 facemmo un sopralluogo a Palermo con Vincenzo Scarantino. Me lo sono ricordato solo dopo tempo. Ma sono passati tanti anni...”. Una deposizione piena di “non ricordo”, quella di Angelo Tedesco, che ha prestato servizio a Palermo negli anni delle stragi. Per questo motivo rischia una incriminazione della Procura nissena per i reati di falsa testimonianza oppure, addirittura, di depistaggio.