Manovra: Speranza, 'inaccettabile dire 'manovra delle tasse', basta polemiche'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Dentro questa manovra si stanno accumulando tensioni di questioni irrisolte nella maggioranza. Credo sia inaccettabile far passare per una manovra delle tasse una manovra che toglie 23 miliardi di Iva e non mette nessuna nuova tassa per il futuro, che abolisce il superticket e nveste risorse in cuneo fiscale e nelle famiglie". Lo dice Roberto Speranza all'assemblea nazionale di Articolo Uno a Roma.

"La legge di bilancio, da cui altri sono scappati, era un passaggio difficile, forse il più complicato di qui alla fine della legislatura, io credo che si sa fatto un lavoro importante dentro un quadro di finanzia pubblica complesso e per questo trovo surreale attorcigliarsi attorno alle polemiche. Serve maggiore convinzione politica perchè -sottolinea- non si può governare con un piede dentro e uno fuori".