Calcio: minacce e proiettile a Conte, decisa vigilanza per allenatore Inter

Acqua alta a Venezia, 110cm ma tornano i turisti a San Marco

(Agenzia Vista) Venezia, 16 novembre 2019 Acqua alta a Venezia, 110cm ma tornano i turisti a San Marco Situazione in miglioramento a Venezia dove la scorsa notte la marea ha toccato una nuova punta massima di 115 centimetri sul livello del mare a Venezia. Un fenomeno classificato come molto sostenuto (codice arancio), e non eccezionale. Questa mattina le sirene ha risuonato per segnalare la ...