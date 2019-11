Vedova vittima strada: "La legge sull'omicidio stradale non basta"

Palermo, 16 nov. (Adnkronos) - "La legge sul reato di omicidio stradale è utilizzata per i casi di alcol, droga e alta velocità, ma da sola non basta, c’è ancora tanto da fare, a livello di legge, per tutti quei casi di distrazione, dovuti ad esempio all’utilizzo irresponsabile del cellulare alla guida senza adeguati sistemi di controllo". E' la denuncia di Marina Fontana, vedova di Roberto Cona, morto in un incidente stradale in autostrada e lei stessa rimasta gravemente ferita. Il prossimo 19 novembre, Maria Fontana parteciperà a Palermo a un incontro con gli studenti e le istituzioni per parlare proprio di incidenti stradali. "Cercherò di trasmettere agli alunni presenti e alla platea l'importanza di una maggiore responsabilità delle persone quando si mettono alla guida, e condivideremo insieme alle istituzioni presenti, di quanto sia necessaria maggiore attenzione alla prevenzione e alla correzione dei comportamenti irresponsabili alla guida", dice. Un avvocato parlerà di Omicidio stradale e un medico impartirà nozioni di primo soccorso.

"Questa iniziativa vuole essere un momento per creare maggiore sensibilità rispetto a questi temi; in questi ultimi anni, anche grazie ai nuovi strumenti social, qualcosa si sta muovendo, c’è tanta possibilità di passare velocemente la notizia, e anche tanta voglia di fare prevenzione, parliamo di 10 vittime al giorno, è una strage, sono quasi 4000 persone l’anno che non ci sono più per un incidente stradale", spiega Marina Fontana.

L'incontro si terrà il 19 novembre alle ore 9,30 a Palermo, "mia città, si celebrerà il significato della giornata mondiale delle vittime della strada, "Terza domenica di novembre”. Anche quest'anno, con il sindaco Leoluca Orlando, con il vicesindaco Fabio Giambrone, con il Comandante della Polizia Municipale Vincenzo Messina, con l’assessora alla Scuola Giovanna Marano, con il Commissario Rosolino Molicacon, e con l'Ispettore Capo Rosa Mazzamuto, con l’Avvocato Antonello Fontana e con Marina Fontana vittima della strada miracolosamente sopravvissuta ad un incidente stradale mortale dove è morto il marito Roberto Cona, Alberto Tenerello Medico P.O. Civico Palermo. L’evento avrà luogo presso la ex chiesa di san Mattia ai Crociferi. Parteciperanno gli studenti dell’Istituto Nautico “Gioeni Trabia”, del Liceo Scientifico Statale “Benedetto Croce”, dell’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Ferrara” presenti con i presidi e i professori referenti di educazione stradale.