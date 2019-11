Ricerca, Diana Bracco: "Mattaj e Ricciardi eccellenze per Human Technopole"

Milano, 15 nov. (Adnkronos Salute) - "Human Technopole è un progetto ambizioso e visionario, che renderà il nostro Paese un protagonista globale nel campo delle scienze della vita. A Milano sta nascendo un’infrastruttura di ricerca che sarà all’avanguardia nel mondo. Lo dimostra il fatto che una personalità come lo scienziato scozzese Iain Mattaj abbia deciso di lasciare la Germania per venire in Italia a dirigere lo Human Technopole. Così come è molto significativo che uno dei massimi scienziati italiani, Walter Ricciardi, che è stato presidente dell’Istituto superiore di sanità ed è stato appena nominato presidente del Mission Board for Cancer dell’Unione Europea, sia entrato nell’Organismo di Consultazione scientifica, quale coordinatore, di Fondazione Human Technopole". Lo sottolinea Diana Bracco, presidente del Cluster tecnologico nazionale Alisei, commentando la nomina di Ricciardi.

"Human Technopole - aggiunge Bracco - deve diventare, con il contributo dei territori e del mondo delle imprese, un esempio positivo di technology transfer e di aggregazione di tutte le eccellenze".