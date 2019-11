Spazio: terminata la passeggiata spaziale di Luca Parmitano e Andy Morgan

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - - E' terminata con i ringraziamenti di rito la passeggiata spaziale di Luca Parmitano per la missione Beyond e che, con il collega statunitense Andy Morgan, ha appena concluso la prima complessa Attività Extraveicolare per riparare il cacciatore di antimateria, Ams.

Luca ha appena ringraziato tutti nel collegamento con il control center della Nasa e questi suoi saluti scandiscono il successo di una lunga, impegnativa operazione realizzata dall’astronauta italiano dell’Esa a 400 chilometri dalla Terra, primo europeo a guidare una Eva e primo italiano a comandare la Stazione Spaziale Internazionale.