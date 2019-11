Venezia: Costa Crociere dona 100mila euro al Comune

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Il gruppo Costa Crociere, attraverso la sua Fondazione, donerà 100mila euro al Comune di Venezia per i primi interventi urgenti destinati a supportare la comunità veneziana nell’immediato. Lo comunica il gruppo. “Venezia è un tesoro prezioso per tutti noi e sentiamo la necessità di contribuire per fornire un aiuto concreto nella gestione di questa emergenza”, si spiega.

La compagnia ha anche annunciato di essere "a disposizione del governo e delle autorità locali per discutere insieme su come fornire ulteriore supporto, più strutturale, sulla base delle priorità di intervento che le istituzioni definiranno una volta che saranno più chiare l’entità dei danni e, quindi, le necessità reali".