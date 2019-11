Digitale: Aiip, 'valorizzazione capitale umano e tecnologico essenziale' (2)

(Adnkronos) - Per fornire ai consumatori e al nostro tessuto produttivo servizi sempre più innovativi ed economici, sottolinea l'Aiip, "è fondamentale mantenere e rafforzare la più ampia concorrenza, sia a livello infrastrutturale, sia nel mercato dei servizi. Da un lato, deve essere favorita la condivisione tra più operatori delle infrastrutture fisiche; dall’altro, soprattutto nelle aree dove non sia possibile il pluralismo infrastrutturale, deve essere supportato lo sviluppo di reti non verticalmente integrate, rigidamente wholesale only".

La definizione di politiche di lungo periodo a tutela dello sviluppo digitale della nazione, conclude l'associazione, "non può prescindere dal contributo dei tanti operatori italiani, a forte radicamento territoriale e vocazione di investimento, che da due decenni sono in prima linea nel contrasto al digital divide. La salvaguardia e la valorizzazione del relativo capitale umano e tecnologico è infatti condizione imprescindibile per non subire le strategie digitali altrui e disastrose colonizzazioni digitali".