Digitale: Aiip, 'valorizzazione capitale umano e tecnologico essenziale'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "La salvaguardia e la valorizzazione del relativo capitale umano e tecnologico è infatti condizione imprescindibile per non subire le strategie digitali altrui e disastrose colonizzazioni digitali". A sostenerlo in una nota è l'Associazione Italiana Internet Provider (Aiip),

Intelligenza artificiale, Internet of Things, big data, cloud computing, 5G, cybersecurity, rileva l'associazione, "sono tecnologie interdipendenti che costituiscono il campo sul quale gli stati si confrontano per la leadership tecnologica della rivoluzione digitale e industriale degli anni a venire. Politiche capaci di governare questa rivoluzione, senza subire ingerenze, saranno decisive per il nostro paese ed è sulle reti di telecomunicazione che si gioca la prima e principale partita".