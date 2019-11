Spazio: Esa, Parmitano e Morgan si preparano a rientrare nella Iss

Radiomica, la nuova frontiera della diagnostica per immagini

Milano, 15 nov. (askanews) - Un'arma in più contro i tumori e le malattie neurodegenerative. E' la radiomica, cioè l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla dignostica per immagini e allo studio delle caratteristiche genetiche della persona. Delle prospettive aperte da questo nuovo approccio dignostico si è parlato al convegno a Milano "Radiomics and Artificial Intelligence 2020 from ...