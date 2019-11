Ex Ilva: Patuanelli, 'per A.Mittal problema ora è scudo, si metta d’accordo con se stessa**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "L’azienda ha detto qualcosa che ci ha lasciato piuttosto perplessi: che tutto è legato allo scudo penale quando dal 12 settembre dichiara che ci sono 5 mila esuberi necessari per un problema strutturale dell’impianto ch non potrà mai più produrre più di 4 milioni di tonnellate l'anno. Allora l’azienda si deve mettere d’accordo con se stessa". E' il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, lasciando l'incontro in corso al Mise, a commentare le spiegazioni di ArcelorMittal per giustificare il recesso dall'affitto degli impianti dell’ex gruppo Ilva.