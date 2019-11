Iv: piano shock Renzi 120 mld in 7 punti, 'Conte lo trasformi in decreto legge' (2)

(Adnkronos) - Poi, secondo punto, "Porti e aeroporti: investimenti per 3 miliardi sui porti e 4 miliardi di euro sugli aeroporti". Quindi 'Periferie e piani città: "Col nostro governo abbiamo abolito Imu prima casa, blocco addizionale Irpef e tassa di scopo ma attraverso il superamento del patto di stabilità abbiamo visto sbloccati decine di milioni di euro per investimenti. Il progetto 'periferie' nasce da un’idea di Renzo Piano e prevede 2,1 miliardi di euro di investimenti. L’accelerazione dei patti territoriali vale 3 miliardi di euro. Il 'piano casa' prevede 1 miliardo di euro di investimenti".

Il quarto punto del piano shock di Iv è dedicato al "Dissesto idrogeologico: 25,9 miliardi sono già oggi disponibili e non spesi sul dissesto idrogeologico di cui: 12.800 per la mitigazione del rischio, 3.000 per l’edilizia scolastica, 3.900 per reti fognarie e depuratori, 3.100 per il sisma bonus, 3.150 per il piano invasi e piano acquedotti".

Quindi, "Scuole e ospedali: 10 miliardi già distribuiti agli enti locali per progettare e realizzare edifici innovativi, sicuri e accessibili a tutti, nessuno escluso. Le nostre proposte: investire davvero: 3 miliardi in 3 anni nelle scuole e 2 miliardi in 3 anni negli ospedali; attenzione costante ai progressi dei lavori; focus sulle nostre aree interne: evitiamo lo spopolamento!; rilanciamo lo School Bonus; miglioriamo il bonus Cultura 18app; piano Infanzia per i bambini da 0 a 6 anni".